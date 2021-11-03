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【潛力股精選】孫運喜：中國旺旺（00151）

股市 18:45 2021/11/03

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中國旺旺（00151）值得留意，iMoney主編孫運喜今日推介中國旺旺，指其技術呈杯與柄形態，走勢強勁，想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：

Time code:

00：00 - 今日港股市況速報　繼續弱勢
02：08 - 美國今晩公布議息結果值得關注
05：44 - 中港兩地股市忌失關鍵位
09：35 - 觀眾問股：快手 （01024） 109.1元有貨走勢點睇
14：41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 沒有貨可以買入嗎
17：28 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153元買入點睇
20：57 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 現價可以買嗎
23：18 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 應沽還是留
25：43 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 走勢點睇
27：20 - 港股收市速報及後市分析
30：36 - 股票推介：中國旺旺 （00151）

*同場加映 →【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（附time code）  

【石Sir午市閒談】今日推介蒙牛乳業｜FI二南方納指、京東集團、中國平、贛鋒鋰業 、建行   

【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？ 普徠仕梁慧君教你從監管環境中尋寶（立即收看） 

 

欄名 : 潛力股精選

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