【潛力股精選】孫運喜：中國旺旺（00151）

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重溫《ET講股通》足本版：

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00：00 - 今日港股市況速報 繼續弱勢

02：08 - 美國今晩公布議息結果值得關注

05：44 - 中港兩地股市忌失關鍵位

09：35 - 觀眾問股：快手 （01024） 109.1元有貨走勢點睇

14：41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 沒有貨可以買入嗎

17：28 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153元買入點睇

20：57 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 現價可以買嗎

23：18 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 應沽還是留

25：43 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 走勢點睇

27：20 - 港股收市速報及後市分析

30：36 - 股票推介：中國旺旺 （00151）

*同場加映 →【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（附time code）

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