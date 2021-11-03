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【跨境理財通】中銀：理財通開戶量佔整體60%　投資理財業務添新動力

股市 19:31 2021/11/03

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中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀在南、北向通已爭取到60%市場份額。（林宇翔攝）

「跨境理財通」啟動兩星期，金管局早前披露推出第一星期南、北向通開戶量超過4,000個。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，理財通業務開展順暢，該行在南、北向開戶上已爭取到60%市場份額，有信心可以帶動衍生更多轉賬、交易的需求。

周國昌出席金融科技周論壇時透露，經中銀辦理的理財通業務開戶量佔整體市場60%，而且業務並未有停下來，陸續有客戶預約開戶，預期未來將衍生更多不同的銀行服務需求，為投資理財業務帶來新增長動力。

周國昌續指，中銀上半年的財富管理業務收入按年上升30%，第3季仍有正面增長，主要受中高端客戶推動。另外，截至9月底止，中銀個人客戶人民幣相關投資產品及保險交易量分別按年上升50%，反映客戶對人民幣計價資產的需求日益增加。

陳浩濂：理財通市場反應正面　未來研優化措施

同場的財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，中港的互聯互通機制近年吸引不少企業，透過落戶香港打入中國內地市場。而理財通開通以來市場反應正面、運作順暢，未來會有更大發展。

陳浩濂又稱，互聯互通機制初期都著重平穩起步，再逐步放寬，以確保機制健康長遠發展，未來會再循放寬額度、擴大投資範圍、銷售安排及參與機構等優化理財通機制。

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記者：趙穎妍、曾樂詩

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