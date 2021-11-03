  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽復甦】香港美食嘉年華再現葵涌　多種美食等你帶回家

商業 18:26 2021/11/03

分享：

疫後健康飲食成趨勢（李智美攝）

香港美食嘉年華闊別兩年，今年於10月30日至11月7日，在香港葵涌運動場舉辦。場內設有近270個攤位，主題區包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」，香港中華廠商聯合會（廠商會）今年更新增了「香港原味道市集」，展銷新鮮蔬果、魚類及農產品。

【疫市營商】闊別兩年　第8屆香港美食嘉年華養生、秋冬產品大增

康莉國際集團有限公司負責人李先生表示，公司主要售賣桑樹製造的產品，自2011年，第7次參加香港美食嘉年華，是次展覽的人均消費是大約50元，30%的消費者用消費券付款。

他續指，市民的健康意識提高，又會參考消委會的報告，先解各類食品的營養成份，再考慮消費，而桑樹製品有利健康，相信冬季的生意額，有機會上升20至30%。

【供應鏈危機】港口堵塞有望解決？　貨櫃滯留罰款措施開始見效

陳先生表示，疫後市民著重健康飲食，益生菌乳酪的銷售情況最理想。（李智美攝）

永昇海外（亞洲）有限公司負責人陳先生表示，公司主要經營韓國健康食品。自2002年起，都會參加不同的展覽。本次展覽的人均消費是大約150元，大多客人都使用消費券購買他們的產品。

他指疫後市民著重健康飲食，益生菌乳酪的銷售情況最理想。而近期流行的生酮飲食，亦帶動防彈咖啡銷售上升了30%，銷售情況亦超出預期，基本上都售賣完畢，預計冬季的生意額會上升20 %，因「回頭客」和是次展覽的客人數量都有上升。

【任天堂】 Nintendo Switch產量較計劃大減2成　因半導體短缺擾亂生產計劃

記者：陳明俊

相關文章

【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力
2021/11/02
【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力
【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升
2021/11/02
【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升
【供應鏈危機】Estee Lauder提前準備免堵塞　大部分節日產品已運往零售商
今日
【供應鏈危機】Estee Lauder提前準備免堵塞　大部分節日產品已運往零售商
【職場壓力】日本職場女性自殺個案升3成　哈佛研究教路如何改善心理健康
今日
【職場壓力】日本職場女性自殺個案升3成　哈佛研究教路如何改善心理健康

你可能感興趣

【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力
20:23 2021/11/02
【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力
【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升
20:02 2021/11/02
【香港零售】9月珠寶銷貨值升16.2%　商戶：生意額於上年10月已開始回升
【供應鏈危機】Estee Lauder提前準備免堵塞　大部分節日產品已運往零售商
今日 12:00
【供應鏈危機】Estee Lauder提前準備免堵塞　大部分節日產品已運往零售商
運動場 電子消費券 香港原味道 香港中華廠商聯合會 益生菌 健康養生 美食 消委會 養生 餐飲

上一篇文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【疫市營商】闊別兩年　第8屆香港美食嘉年華養生、秋冬產品大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【FedEx】首次與中國科技公司合作無人車測試　FedEx送遞車具備 L4 級別自動駕駛技術
【FedEx】首次與中國科技公司合作無人車測試　FedEx送遞車具備 L4 級別自動駕駛技術
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【Disney+】香港寬頻推出Disney+特別早鳥優惠　 Disney+連寬頻及通訊服務組合11月16日登場（附登記網址）
【港鐵優惠券】港鐵追加新活動　推出「一Click即搶全城賞」　送400及500元優惠券總值850萬
【港鐵優惠券】港鐵追加新活動　推出「一Click即搶全城賞」　送400及500元優惠券總值850萬
【GUNDAM Cafe】GUNDAM Cafe明年全線結業　日本4間高達咖啡店營業至明年1月為止
【GUNDAM Cafe】GUNDAM Cafe明年全線結業　日本4間高達咖啡店營業至明年1月為止
【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%
【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3%　遠遜市場預期按年增11.9%
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款