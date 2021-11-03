【展覽復甦】香港美食嘉年華再現葵涌　多種美食等你帶回家

▲ 疫後健康飲食成趨勢（李智美攝）

香港美食嘉年華闊別兩年，今年於10月30日至11月7日，在香港葵涌運動場舉辦。場內設有近270個攤位，主題區包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」，香港中華廠商聯合會（廠商會）今年更新增了「香港原味道市集」，展銷新鮮蔬果、魚類及農產品。

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康莉國際集團有限公司負責人李先生表示，公司主要售賣桑樹製造的產品，自2011年，第7次參加香港美食嘉年華，是次展覽的人均消費是大約50元，30%的消費者用消費券付款。

他續指，市民的健康意識提高，又會參考消委會的報告，先解各類食品的營養成份，再考慮消費，而桑樹製品有利健康，相信冬季的生意額，有機會上升20至30%。

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▲ 陳先生表示，疫後市民著重健康飲食，益生菌乳酪的銷售情況最理想。（李智美攝）

永昇海外（亞洲）有限公司負責人陳先生表示，公司主要經營韓國健康食品。自2002年起，都會參加不同的展覽。本次展覽的人均消費是大約150元，大多客人都使用消費券購買他們的產品。

他指疫後市民著重健康飲食，益生菌乳酪的銷售情況最理想。而近期流行的生酮飲食，亦帶動防彈咖啡銷售上升了30%，銷售情況亦超出預期，基本上都售賣完畢，預計冬季的生意額會上升20 %，因「回頭客」和是次展覽的客人數量都有上升。

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記者：陳明俊