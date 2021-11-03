【FinTech Week】批出總額超9億元貸款予550間中小企 余偉文：力爭明年底正式推出商業數據通

金融科技周2021於本周三（4日）開幕，金管局總裁余偉文出席論壇後表示，已完成「商業數據通」（CDI）技術可行性概念驗證研究，並已進入試行階段，力爭於明年年底正式推出，而商業數據包含貿易融資數據、公司銷售數據等，旨助中小企獲得貸款。

他透露，現時和8組銀行和數據提供方合作，目前已批出逾550宗貸款予中小企，總額涉及逾9億元，並計劃下一步加強CDI功能，而其新概念將於明年展開，預料屆時會有更多數據平台和科技服務供應商參與，又指正制定相關管治框架，料明年底正式推出市面。

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此外，金管局和國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心完成了Project Genesis，透過應用分布式分類帳技術（DLT），向零售銀行發行代幣化綠色債券的概念認證，以旨減低綠色債券發行成本和時間，並加強其環境效益的披露。

余偉文解釋，利用代幣化進行債券發行的好處是，可增加債券分配過程的透明度，強調可應用於零售或普通債券上，他續稱，若未來科技許可，會使用較先的科技如區塊鏈發行債券，亦可透過投資後得出的相關資訊或成果，則由發行人更快地和投資者分享。

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責任編輯：潘曉豐