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【大行看法】瑞銀投行：中國監管周期可能接近結束

18:23 2021/11/03

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瑞銀投資銀行亞太股票策略師Niall MacLeod表示，中國監管周期可能接近結束，中資股可能反映出對監管的過多擔憂。隨著其他經濟體在監管方面跟上中國步伐，圍繞中國監管動機的焦慮情緒或緩解，尤其為中國互聯網板塊的估值提供支撐。

他指，過去12個月，監管恐慌已導致中國股市遭受了約1萬億美元的拋盤。在與30多位經濟學家、策略分析師和股票分析師評估後，得出3點主要發現：

1. 雖然歐美和亞太的法律整體看具有可比性，但亞洲在法律實施方面普遍落後。目前這種局面正在改變，儘管這令投資者感到不安，但亞洲監管當局才剛開始趕上其他地區的標準慣例。

2. 在法律實施的地區/經濟體，通過法律程式的解決方式基本與全球慣例一致。鮮有證據表明存在有破壞性或金額過大的罰款、力度過嚴的行動。

3. 中國對數字平台的監管變得更主動，是率先出台具體針對行業的規定並大力落實的經濟體之一。隨著其他經濟體監管當局採取行動出台相同規定，並完善落實情況，預計中國的監管改革將成為標準，而非特例。

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編輯：區嘉俊

經濟 股票 投資銀行 瑞銀

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