【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ

受疫情影響，港人留港的時間相對較多，每逢週末很多人去行山或留在酒店住宿，除了這些活動，還有甚麼地方可以去？最近，大家有沒有感受到秋意濃濃？秋天正是露營的「好時機」，在元朗攸潭尾村舉行了「農樂營」，營地共有10款不同主題的小屋，供客人去「打卡」。價錢方面，目前只提供6人入住，除了3歲小朋友免費之外，平均一個人付＄460就可以與三五知己玩足20小時去感受乾淨、高級的度假營。

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位於元朗牛潭尾路攸潭尾村的露營小屋在今年10月以「全新面貌」推出，所有小屋外有獨立花園，其中6間小屋設有星空圓拱帳，但基於衛生理由客人需自備睡袋和露營帳，而布吉府和泰國皇宮都擁有私人特大花園，可以放2個露營帳，既保障私隱又可以觀星，每個營舍配套齊全，包括獨立洗手間、儲水式電熱水爐、冷氣設備和電熱水煲等裝置。

另外，歐式小木屋和京都府小木屋只提供日間和夜間服務，屋內有一部智能電視，附設了卡拉OK設備和一張自動麻雀枱，而屋外的小花園可以BBQ，讓一班朋友樂在其中。

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飲食方面，營地提供燒烤食品代用券，客人可自選燒烤食材和飲料，每款食材均有獨立包裝，衛生之餘又不怕浪費食物，同時客人不需要額外租借燒烤爐。營地提供多元化的遊樂設施，包括紙牌棋盤遊戲、迷你充氣彈床、動感平衡車和體驗手搖船等。至於小朋友可以去2000呎室內兒童遊樂室，或室外兒童遊樂場和兒童手搖船水池。

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營地設有60人以上的活動室，最多可容納100人，更提供了燒烤餐和飲料。如果公司想建立團隊建設活動，收費為＄3000一小時。此外，它有自家5萬呎漁塘和2萬呎溫室果園，但要留意12月才可參加漁塘導賞團去體驗網魚，以及採摘有機溫室士多啤梨。

建議攜帶的露營用品：

毛巾（起碼2條以上） 牙刷用品 風筒 拖鞋 睡袋 蚊怕水

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責任編輯：陳頌潔