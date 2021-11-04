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【理財智慧】買醫保要注意的事項 額外醫療保障?Pre-underwriting?

理財智慧 17:18 2021/11/04

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有不少人對於醫療保險都有不同的看法，例如認為公司已有團體醫保，不需要額外購買，甚至認為愈早買愈不划算。但如果投保人有醫療的需求，同時在資金充裕的情況下，應該及早投保，避免到時到被拒保或很多不保事項的時候，才後悔莫及。最近有位較年長的朋友，曾經被保險公司拒保，最近正考慮為了得到醫療保障而舉家移民。本文主要解釋一些坊間對於醫保的謬誤和簡介醫療保險的專有名詞，令讀者有更深入的了解。

【精明理財】退稅「自願醫保」懶人包 到底同普通醫保有咩不同? 值唔值得買?【下一頁

早買早享受

由於醫療保險是需要每年支付，隨投保人的年齡而加保費。有些投保人會認為「唔claim好蝕」，甚至等身體出了毛病才再決定。其實這個想法是錯誤的，購買保障原意是萬一有事，可以提供保障，不應該有「唔claim好蝕」的想法，正如無人希望申索危疾保險一樣。若投保人在身體出問題後再考慮購買的話，保險公司可能會額外徵收附加保費、不保事項，甚至拒保。以政府認可的自願醫保為例，雖然會保障「未發現但已知的疫病」，但也有長達3年的等候期，因此寧可早點投保，及早受保。最後，愈年輕投保，保險公司的核查門檻會較低。

是否需要提供正確的個人資料

在投保的時候，除非簡易核保程序外，否則投保人需要填寫不少的個人資料，包括身高、體重、家族病史、是否吸煙，投保人需要以「最高誠信」的原則去回答所有問題，因為投保人的資料可能對於保費會有影響，例如投保人有吸煙習慣會更保費增加 。同時，如果在索儐期間，發現投保人當日沒有按「最高誠信」的原則去回應問題，保險公司有權拒絕索儐。

CLAM錢會否影響保費

不少保險公司的醫療保險也會提供保費供投保人作參考，索償對於保費不會有很大的影響。年紀反而是直接影響日後的保費。

甚麼是墊底費

不同的醫療保險也會提供墊底費不同的選擇，以一份高端醫療為例，自付費有三個選擇，分別為0/16,000/25,000港元。保費的差距可以超過一倍。墊底費即最低承保費用，如果醫療費用低於墊底費，投保人便需要自付所有醫療費用。有些客戶會猶豫選擇普通的醫療保險或較高墊底費的高端醫療保險，因為部分高墊底費的高端醫療的費用和普通醫保費用差不多，首先要反問自己「自己是否有需要」，較年長的話高墊底費的高端醫療保險比較合適，因為按理醫療費用會較高，但如果較年輕的讀者一份零墊底費的醫保也已經足夠。

甚麼是額外醫療保障

額外醫療保障 (Supplementary Major Medical)是指如果醫療費用超過賠償上限時，餘下的醫療費用可在此項目中得到賠償。除非購買一份高端醫療保險，否則普通的醫療保險有時都會面對「爆煲」的情況，額外醫療保障的作用就是可以索儐「爆煲」後部分的醫療費用。以下圖的醫保為例，提供了28萬元的額外醫療保障，如果投保人在「爆煲」後，有30萬的醫療費用需要支付，最終他需要自付的金額為62,000元 ( 280,000*0.15+20,000)。因此，讀者在投保前，需要了解自己的醫療保險有沒有提供額外醫療保障。

【理財智慧】 供應鏈危機可能帶來滯漲 有咩「進可攻退可守」基金值得投資【下一頁

怕被拒保如何做

如果有病歷的投保人，擔心被保險公司拒保，日後便無法在其他保險公司購買保險 (因為投保時一定會問投保人是否曾被拒保) ，市場上有部分公司可以提供 Pre-underwriting，即客戶只需填寫個人健康資料，但表格上無需簽名的情況下，去查詢保險公司是否受保，便不會有被拒保的記錄。同時，投保人也可以考慮利用Pre-underwriting的方法，向不同保險公司查詢，因為有時每間公司對於受保和不保都有不同的決定。

 

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責任編輯：陳佳恩

自願醫保 醫療保險 保險公司 醫療保險

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