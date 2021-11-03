▲ 【恒大3333】財匯局：未見恒大反映內房具系統性風險 擴權考慮招聘會計師公會職員

財匯局早前披露正調查中國恒大 （03333） 帳目和恒大核數師羅兵咸永道，財匯局主席黃天祐稱，未見恒大案件代表行業有系統性風險。財匯局行政總裁馬力多番強調，暫無法評論恒大調查內容、哪些行業為財匯局留意對象，但普遍而言，高負債代表企業的財務困境，核數師需要審視使用「持續經營」原則是否合適。

財匯局近月披露調查康宏環球（除牌前編號：01019）、壹傳媒 （00282） 等高知名公司帳目和核數師，馬力稱，不會披露每一宗調查所涉的公司名稱，但若認為企業知名度高、涉及公眾利益，就會考慮向外披露。

財匯局目前權力只限於核數師，對上市企業無紀律處分等權力，黃天祐強調，財匯局和港交所 （00388） 、證監會等監管機構有合作備忘錄，若發現上市企業帳目有問題，會轉介予合適監管機構跟進。

財匯局調查恒大財務報表 質疑恒大、羅兵咸永道能否以持續經營評估，可見【下一頁】

立法會上月通過《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，財匯局在新法例頒布日期生效後，將取代會計師公會，發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，以及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師及執業單位。

黃天祐稱，目前主力工作是確保財匯局和會計師公會交接順暢，隨財匯局職能擴大，在確認財政預算後，會考慮聘用會計師公會相關職能、表現優秀的員工，也會向市場招聘合適人手，並預計明年可完成職能交接。

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