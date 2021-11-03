KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀

位於堅尼地城卑路乍街38號的新盤KENNEDY 38，由新地、會德豐地產及恒地合作發展，項目示範單位首度曝光。新地副董事總經理雷霆指，項目將於下周開放示範單位予公眾參觀，預計下周公布價單，而價格將參考同區新盤近月成交價，有關呎價水平約為3.3萬元。

KENNEDY 38是次開放3個示範單位，其中兩個以18樓J室為藍本，實用面積288平方呎，屬一房間隔，外連22平方呎露台。當中，經改動連裝修單位以綠色系家具佈置，突顯年輕時尚氣息。單位入門位置設有鞋櫃，鞋櫃旁為高腳餐枱。單位廁所原設兩道門，分別連接客廳以及睡房，設計師將連接客廳的門封起，貼牆擺放高腳枱，可作為飯枱或吧台之用。飯枱對面則為開放式廚房，吊櫃內附易拉把手，方便住戶拿取高處物品。

KENNEDY 38一房示範單位（連裝修）

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單位客飯廳牆身設大鏡，以增強室內空間感，家具則以深淺不一的綠色作主題，並配襯金屬儲物櫃及玫瑰金裝飾增添時尚奢華感覺。睡房延續客廳的綠灰色設計，以淺色為主，更顯溫馨。此外，睡房內有玻璃大窗及預留擺放大衣櫃位置。

發展商同時開放無改動一房單位，實用面積及間隔與連裝修單位相同。無改動單位廁所保留雙門設計，可隨意切換為客廁或套廁。浴室內不設窗，但設有大鏡櫃及淋浴間。至於交樓標準單位已配備基本家用電器，如雪櫃、抽油煙機、蒸焗爐及洗衣乾衣機等。

KENNEDY 38一房示範單位（交樓標準）

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此外，發展商亦展示以18樓H室為藍本搭建的開放式範單位，實用面積229平方呎，連22平方呎露台。單位入門即見開放式廚房及廁所，開放式廚房特設可摺疊桌面，可用作飯桌，平時則可摺疊收納，節省空間。客飯廳以方形開則，間隔四正，便於擺放組合櫃及發等家具。廁所則仍為不設窗的「黑廁」。

KENNEDY 38開放式示範單位（交樓標準）

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