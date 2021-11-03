  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀

股樓投資 19:35 2021/11/03

分享：

位於堅尼地城卑路乍街38號的新盤KENNEDY 38，由新地、會德豐地產及恒地合作發展，項目示範單位首度曝光。新地副董事總經理雷霆指，項目將於下周開放示範單位予公眾參觀，預計下周公布價單，而價格將參考同區新盤近月成交價，有關呎價水平約為3.3萬元。 

KENNEDY 38是次開放3個示範單位，其中兩個以18樓J室為藍本，實用面積288平方呎，屬一房間隔，外連22平方呎露台。當中，經改動連裝修單位以綠色系家具佈置，突顯年輕時尚氣息。單位入門位置設有鞋櫃，鞋櫃旁為高腳餐枱。單位廁所原設兩道門，分別連接客廳以及睡房，設計師將連接客廳的門封起，貼牆擺放高腳枱，可作為飯枱或吧台之用。飯枱對面則為開放式廚房，吊櫃內附易拉把手，方便住戶拿取高處物品。 

KENNEDY 38一房示範單位（連裝修）

    點擊圖片放大
    +12
    +11

單位客飯廳牆身設大鏡，以增強室內空間感，家具則以深淺不一的綠色作主題，並配襯金屬儲物櫃及玫瑰金裝飾增添時尚奢華感覺。睡房延續客廳的綠灰色設計，以淺色為主，更顯溫馨。此外，睡房內有玻璃大窗及預留擺放大衣櫃位置。

發展商同時開放無改動一房單位，實用面積及間隔與連裝修單位相同。無改動單位廁所保留雙門設計，可隨意切換為客廁或套廁。浴室內不設窗，但設有大鏡櫃及淋浴間。至於交樓標準單位已配備基本家用電器，如雪櫃、抽油煙機、蒸焗爐及洗衣乾衣機等。

KENNEDY 38一房示範單位（交樓標準）

    點擊圖片放大
    +13
    +12

此外，發展商亦展示以18樓H室為藍本搭建的開放式範單位，實用面積229平方呎，連22平方呎露台。單位入門即見開放式廚房及廁所，開放式廚房特設可摺疊桌面，可用作飯桌，平時則可摺疊收納，節省空間。客飯廳以方形開則，間隔四正，便於擺放組合櫃及發等家具。廁所則仍為不設窗的「黑廁」。

KENNEDY 38開放式示範單位（交樓標準）

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映︰【青姐話】跌跌不休 走定唔走？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

Wetland Seasons Bay第二期首批423.8萬起　新地︰一期銷情理想　「延續盛況」原價推二期
2021/11/02
Wetland Seasons Bay第二期首批423.8萬起　新地︰一期銷情理想　「延續盛況」原價推二期
星凱‧堤岸再加推272伙　首推單邊2座單位　折實入場費499.8萬起
2021/11/02
星凱‧堤岸再加推272伙　首推單邊2座單位　折實入場費499.8萬起
啟德MONACO ONE 492伙主打一至兩房　陪你睇示範單位　設計融入時尚賽車元素
2021/11/02
啟德MONACO ONE 492伙主打一至兩房　陪你睇示範單位　設計融入時尚賽車元素

你可能感興趣

Wetland Seasons Bay第二期首批423.8萬起　新地︰一期銷情理想　「延續盛況」原價推二期
17:46 2021/11/02
Wetland Seasons Bay第二期首批423.8萬起　新地︰一期銷情理想　「延續盛況」原價推二期
星凱‧堤岸再加推272伙　首推單邊2座單位　折實入場費499.8萬起
18:39 2021/11/02
星凱‧堤岸再加推272伙　首推單邊2座單位　折實入場費499.8萬起
啟德MONACO ONE 492伙主打一至兩房　陪你睇示範單位　設計融入時尚賽車元素
19:27 2021/11/02
啟德MONACO ONE 492伙主打一至兩房　陪你睇示範單位　設計融入時尚賽車元素
私人屋苑 恒基地產（00012） KENNEDY 38 堅尼地城 會德豐地產 新地

上一篇文章

【元宇宙】微軟進軍元宇宙　員工可在虛擬世界開會

下一篇文章

【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款