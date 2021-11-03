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【COP26】耶倫：美國將發行投資級別債券　為新興市場的清潔能源及可持續基建募集資金

Hot Talk 18:11 2021/11/03

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【COP26】耶倫：美國將發行投資級別債券　為新興市場的清潔能源及可持續基建募集資金

美國財長耶倫（Janet Yellen）在聯合國氣候峰會（COP26）上表示，美國將會聯同英國一起支持新的資本市場機制氣候投資基金（CIF），並透過發行投資級別債券，為新興市場的清潔能源及可持續基建募集資金。

富達指COP26要成功可從三角度出發，詳見【下一頁】

耶倫指，美國的行動可有助抑制全球暖化，CIF可吸引大量新的民間氣候基金，每年為CIF的清潔科技基金提供約5億美元資金，並可加快煤炭轉型投資計劃。

耶倫：氣候危機已經出現

CIF於2008年成立，主要為中低收入國家提供流動性資源及投資。截至現時，CIF已從14個損助國獲得約105億美元貸款，並從其他渠道得來的約610億美元資金，資助72個國家受益項目。

耶倫表示，氣候危機已出現，這不只是新世代要面對的挑戰，現時已有必要作出應對，而要應對有關挑戰，必須要將目前的碳密集型經濟進行大規模的轉型，預期未來30年所需的資本開支介乎100萬億至150萬億美元，將帶來經濟增長及投資帶來龐大機遇。

相關文章：【可持續發展】港交所料2050年前達致淨零排放　加入國際聯盟推動低碳

相關文章：【可持續發展】瑞信：今後十年將提供3,000億瑞郎的可持續融資　可持續投資為產品核心重點

 

可持續發展 可持續投資 耶倫 債券 氣候暖化 新興市場 聯合國

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