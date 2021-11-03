【COP26】馬克龍提早走 因想見約翰遜慘食檸檬？

英法捕魚權爭議近期升溫，法國總統馬克龍周一（1日）在英國格拉斯哥出席聯合國氣候變化大會（COP26）時，打算再與英國首相約翰遜面對面會談，討論捕魚權問題。但外媒指馬克龍或不滿遭約翰遜怠慢，一怒之下當日乘搭私人專機返回法國。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron） 周一出席COP26時表示，與約翰遜（Boris Johnson）會面後，雙方已重新磋商，並圍繞早前向約翰遜提出的建議再作討論，同意談判需要繼續。

《太陽報》報道，馬克龍原打算在周一傍晚與約翰遜進行面對面會談。但唐寧街指約翰遜正主持COP26各國領袖招待會，婉拒馬克龍邀請。外媒指馬克龍一怒之下缺席招待會，隨即乘搭私人專機返回巴黎，較其他國家領袖提早一日離開當地。

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法國消息人士堅稱，馬克龍按照原定計劃只會於格拉斯哥逗留一日時間，外界不應過分解讀事件。然而，據馬克龍官方行程顯示，他在周二（2日）只有少量例行會議，理應沒有必要即日返回法國。

馬克龍早前宣布將與英方繼續就捕魚權進行談判，希望尋求共同解決方案，因此暫緩連串制裁措施。但約翰遜亦公開重申，英國不會改變捕魚問題上的立場。

責任編輯：郭麗明