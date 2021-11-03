【CAR】汽車租賃公司安飛士Avis成沽空戰主角　對沖基金一晚賺逾410億元、周三盤前微跌

美股再度上演逼空大戰，美國汽車租賃公司安飛士（Avis Budget Group） （美：CAR）昨晚公布第三季業績後，股價急升逾倍。對沖基金SRS投資管理在短短數小時獲利53.5億美元（417億港元）。該股急升，除了業績勝預期，逼空亦是原因之一。不過，CAR周三盤前未延續升勢，現跌逾3%。

CAR放榜後，股價即急升，周二曾升穿500美元水平，11次觸發熔斷，最終收市報357.17美元，升108%，市值高達237億美元。

CAR上季收入達30億美元，按年增長96%，兼勝預期，每股淨利潤達10.74美元，遠高於分析師平均預期的4美元，亦比去年同期的每股凈損失0.18美元有重大改善。

CAR股價急升，除了業績有驚喜外，主因是此股先前受到大量空頭做空。據資料顯示，CAR發表財報前，接近20.5%的流通股份都被賣空，公司業績勝預期，令沽空者需要買入公司股份平倉，引發股價急升。

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