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荷蘭重推口罩令 新冠確診數字急增

環球社會熱點 18:33 2021/11/03

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歐洲多地新冠疫情有反彈趨勢，繼拉脫維亞後再有國家收緊防疫措施。荷蘭首相呂特宣布周六（6日）起重推公共場所口罩令，並要求延長荷蘭疫苗通行證使用時間。荷蘭衛生部預料12月中旬時，入住深切治療部患者人數將為現時的兩倍。

荷蘭12歲男童冀探病重祖母 入稟告反打疫苗父親 【下一頁】

荷蘭過去數周的確診個案急增，荷蘭國家衛生研究院（RIVM）周二（2日）報告顯示，當地確診數字按周升39%，住院人數達834人按周升31%，入住深切治療部患者人數亦增加2成。據悉，自荷蘭政府於9月下旬結束餘下的大部分防疫限制後，上述相關疫情數字就陸續回升。

荷蘭衛生部長榮赫（Hugo de Jonge）引用RIVM數據指，預料12月中旬時的深切治療部患者數字將為現時的兩倍。他強調當局不能放任新冠患者數字大幅增加，否則醫護人員要應付不斷增加的新冠患者，將導致其他醫療服務人手短缺。

呂特（Mark Rutte）召開記者會宣布，再次強制民眾在所有公共建築、商舖、火車站和機場等公共場所佩戴口罩。民眾進入露天咖啡座、博物館和主題公園等場所前，也需出示疫苗通行證。

措施將於當地時間周六（6日）起生效，若疫情未見緩和，當局或會採取進一步措施，包括允許僱主要求僱員出示有效新冠證明文件，及在非必要商舖等地方引入二維碼（QR code）系統。

荷蘭女子接種後死 60歲以下停打阿斯利康疫苗 【下一頁】

荷蘭衛生委員會周二建議政府，開始為60歲或以上人士、療養院友接種新冠疫苗加強劑。委員會表示有跡象顯示，長者對新冠肺炎的抗體正在減弱，為避免重疾患者數字增加，建議衛生部現在開始接種加強劑。榮赫也透露，大部分確診者尚未接種疫苗。

荷蘭目前近80%成年人完成疫苗接種，政府已開始為免疫系統嚴重受損人士接種加強劑。 RIVM數據顯示，療養院友感染率近日升至2月初以來高位。新冠肺炎已造成荷蘭近1.85萬人死亡。

責任編輯：李俊儀

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