【恒大危機】合生創展傳急擴物管 洽購奧園健康55%股權及有意收購雅生活

內房合生創展(00754)近期欲收購中國恒大(03333)旗下的恒大物業(06666)雖告觸礁，仍未阻其拓展物管業務的決心。財經智庫REDD報道，另一間內房中國奧園（03883）擬將其物業管理子公司奧園健康（03662）55％股權出售予合生創展，目前正在進行初步磋商。同一報道又指，合生創展亦有意收購雅居樂（03883）的物業管理部門雅生活服務（03319）。

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合生創展擬購奧園健康股權的交易上，中國奧園目標是在本月底前取得進展，以緩解流動性壓力。該公司本周還在與私募債券持有人進行磋商，向他們保證將履行債務義務，未披露的12月到期私募債券規模估計超過5億美元。

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至於合生收購雅生活的傳聞，有內地媒體引述雅生活知情人士，指消息不屬實。母公司雅居樂上月亦曾發公告，確認曾向投資者保證，具足夠資金償還到期債務。

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