【內房危機】REDD：奧園洽售奧園健康55%股權予合生創展

▲ REDD：奧園洽售奧園健康55%股權予合生創展

合生創展 （00754） 收購恒大物業 （06666） 股權告吹後，擬轉向收購奧園 （03883） 旗下物管公司。據REDD報道，中國奧園正就出售奧園健康生活 （03662） 55%股權與合生創展進行初步磋商，透過資產處置以緩解流動性壓力。據指，奧園目標在本月底前交易取得進展。

本報已向奧園及合生創展查詢，暫未有回覆。

隨再融資壓力越來越大，報道指，奧園已著手處理10億美元的資產。同時，奧園未披露的12月到期私募債券規模估計超過5億美元，集團本周與私募債券持有人進行磋商，保證將履行債務義務。

奧園全日升4.2%，收報2.71元，奧園健康升9.4%，收報3.72元，合生創展升1.8%，收報18.48元。

另外，REDD表示，合生創展有意收購雅居樂 （03383） 的物業管理部門雅生活服務 （03319） 。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】奧園境內債價大跌 主動公布：如期兌付下周到期境內債

【業績】奧園健康上半年純利按年增60.3%、不派息 料下半年毛利率繼續保持30%以上

【配股潮】奧園獲恒地李家傑私人斥4億入股 兼向大股東配股 合共籌10億元

【恒大3333】恒大物業股權交易告吹 合生創展澄清：毋須達成任何先決條件、恒大今早高開4.3%

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦