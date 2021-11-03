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【串流平台】Netflix遊戲正式推出　暫僅限Android用戶

環球政經 18:51 2021/11/03

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Netflix在早前傳出要進軍遊戲領域後，一直備受期待。終於，Netflix在周二（2日）宣布推出「Netflix Games」手機遊戲，首批只有五款遊戲可供選擇，只要是Netflix的訂閱用戶使可免費下載。不過，iOS用戶就要再等等，遊戲暫時只供在Android設備上遊玩。

首波推出的 5 款遊戲分別為《怪奇物語 1984（Stranger Things: 1984）》、《怪奇物語 3：遊戲（Stranger Things 3: The Game）》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》以及《Teeter Up》。

只要是Netflix的訂閱用戶，並在Android設備上打開Netflix應用程式，就可以看到一個專門的遊戲選項，用戶可選擇要下載的遊戲。該遊戲沒有廣告、沒有附加收費和沒有App內購買（In-app purchases）。訂閱用戶更能夠在多個移動設備上使用同一個帳戶遊玩。

 

【延伸閱讀】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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