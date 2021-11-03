美企搶先申請Meta商標 向FB索價近1.6億出售

社交平台龍頭Facebook上周宣布將集團改名為「Meta」，以配合Facebook在元宇宙（Metaverse）方面的拓展。美國有電腦公司數月前已搶先申請Meta的商標，但該公司開價2,000萬美元（約1.56億港元）願向Facebook出售。

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這間名為Meta PC的電腦公司位於亞利桑那州，業務包括出售電腦、手提電腦、平板電腦及軟件等科技產品。

Meta PC在今年8月申請將「Meta」註冊為商標，至今尚未獲得批准。但公司創辦人表示，他們願意以2,000萬美元將商標出售給Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。

他們表示雖然Meta PC這間公司僅經營一年多，但已經投入大量資金進行企業營銷和品牌推廣等工作。如放棄使用這個商標，他們就需要再投放資源重塑公司品牌形象。

但撞名也為他們帶來商機。自Facebook宣布改名以來，Meta PC的社交媒體專業瀏覽量也急速增長5,000%。

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責任編輯：鄭錦玲