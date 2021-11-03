【公屋裝修】一家三口自置太平邨33萬精裝400呎單位 為工人2房變3房 廁所獨特設計夠慳位

現時有不少人也會用自己所住的公屋，透過綠表去購買二手居屋或已出售的公屋，然而在裝修上則會遇上較大的挑戰，因為要處理上一手業主遺留下來的裝修並不容易，所需的清拆費也比清水樓來得更多。而這次要介紹的單位位於上水太平邨平治樓，其面積為約400平方呎，屬自住公屋，居住了3個人，而裝修費用為約33萬，裝修了約4個月。

在原則上，單位屬長形，有一廚、一廁及兩房，因此在隔間和擺放傢俱上也有較大的自由和靈活度。戶主在購入單位後要求重新設計裝修，把單位改成3房的間隔，因此設計師需多間出一間房作工人房之用。

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在要求上，戶主除了要求要有3間房，還要求單位要有空間感，使單位不會因多了一間房後而過於侷促，另外也希望有足夠的儲物空間，以作收納之用。

在間隔改動上，設計師把原靠近門口廚房的牆壁拆除，把廚房改為開放式，使單位的空間感大增。此外，設計師把其中兩房並排而放，形成眼鏡房的間隔，使單位因沒有玄關而實用性大增，而第三間房則靠近於門口的位置。另外，設計師在廁所的設計上也花了心思，把廁所門改為摺趟門，另把廁所與浴室同放及用浴簾，使空間感大增。

在裝修設計上，全屋主要走簡約格調，以白、木紋及深啡色為主調，地板用了原木色的木紋磚。一入門，旁邊是一個開放式廚房，其中放置了一白色配木紋色的L型廚櫃，使屋主有足夠的收納空間及把爐灶區及水槽區分開，使當二人一同進入廚房煮食時，也不會導致手忙腳亂的情況，而廚房原先的露台位置則放置了洗衣機。另外，設計師也在門口位打造了一面白色的C型櫃，使屋主有更多收納空間。

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在主人房上，設計師造了一木紋色地台床連桌子及一大型白色配木紋色的落地衣櫃，以增加收納空間，及使戶主有辦公的地方，而牆壁則用了米黃色，其簡潔得來又不會過於單調，而另一單人房不但造了一地台床及落地衣櫃，更造了一面白色配木紋色的儲物櫃，以增加收納空間，而其牆壁則塗上了淺紫色。

在廁所上，設計師用了一具設計感的摺趟門，以節省空間。另外，廁所的牆壁也用了花磚設計，使整體空間更有藝術感，而入口一旁則放了一木紋色的鏡櫃連洗手台儲物櫃，以方便戶主梳妝打扮，而設計師把廁所放入浴室位置，以降低空間的壓迫感。

費用： 清拆：約25, 000元 油漆：約38,000元 泥水：約104,000元 木工：約21,000元 水電：約24,000元 其他工程：31，000元 傢俬項目：87，900元 合共 ：約331，000元

圖片由設計公司品.尚室內設計 提供

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責任編輯：關海儀