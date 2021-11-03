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【職場熱話】 打工仔後悔IG加同事 到樂園打卡竟成決裂導火綫 網民：公還公 私還私

理財智慧 18:19 2021/11/03

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不知道大家平日會不會讓同事加自己的IG或FB呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己因在IG發佈了到主題公園的照片，而讓同事有機可乘，瘋狂要樓主代購，使樓主感到十分困擾，並因此揚言不再讓同事加自己的IG。

樓主指，最近自己請了年假與朋友到主題公園遊玩，並發了一合照到社交平台，然而當其同事得悉樓主在主題公園後，便要求樓主幫她代購數隻公仔，使樓主為了她耽誤了很多時間，更甚的是，後來那位同事看到有優惠後，更要求他在離開時買一隻更大的公仔，但樓主卻忘了去買，那位同事卻因此而怪責樓主，使他感到十分失望，並決定要把那位同事從好友中剔除。

【職場熱話】 打工仔入職一日未能接手工作   即被老闆嫌工作能力低被轉臨時工  網民：這也太過分了吧 下一頁】 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「以後影相留念，不要隨玩隨發佈了。」，「從來去旅行也不會告訴別人，帶手信太重了。」，「那位同事也太理所當然了吧。」，也有人指出，「公還公，私還私，還是分清楚比較好。」，「幫人到最後只會是害了自己。」，「平日做好自己本份就夠了。」。

【延伸閱讀】【政府工略】持中學學歷可申請！衞生署聘請管工 公務員職位頂薪可達2.5萬元 見下頁

    點擊圖片放大
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另有網民指，「同事只能是同事，可能平日他們在你面前一直笑笑口，然後卻在你的背後說你壞話。」。

【職場熱話】  打工仔照顧父親  要求WFH被拒  批上司不近人情  網民：自己請年假吧 下一頁

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責任編輯：關海儀

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