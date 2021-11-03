【疫市營商】闊別兩年　第8屆香港美食嘉年華養生、秋冬產品大增

▲ 香港美食嘉年華闊別兩年，今年於10月30日至11月7日，在香港葵涌運動場舉辦，場內設有近270個攤位。（李智美攝）

由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第8屆香港美食嘉年華」於10月30日至11月7日，一連9日在新界葵涌運動場舉行。近270個攤位分布在四大主題區，有從第二屆便參展的商戶表示，今年售賣養生、秋冬食材產品的參展商明顯增加。有住在附近的受訪市民徐先生表示，他已是第2次進場，因為今屆展覽不設試食，會先買少量食品回家嘗試，之後才大量入貨，今日花了約500元購買健康食品。

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▲ 林村蜜蜂王負責人李生表示，產品以正冬蜜和柑桔蜜最受歡迎，大部分顧客購買家庭裝。（李智美攝）

位於新設的「香港原味道市集」的林村蜜蜂王，其負責人李生表示，今年人均消費約200元，預計天氣轉涼後，生意額可有3至4成增幅。產品以正冬蜜和柑桔蜜最受歡迎，大部分顧客購買家庭裝。雖然是第一次參展，不過他對人流尚算滿意，又認為選址吸引。不過他指出，零售市道仍未恢復，「市民『洗錢』前會思考，產品是否必需」，所以夏天銷情較一般。但他認為消費券的推動力亦不大，只有約2-3%顧客以消費券付款。

▲ 售賣凍肉的Wendy Gourmet負責人溫小姐表示，踏入秋冬後多了市民光顧，尤其是牛舌的生意額更是升了2至3成。（李智美攝）

售賣凍肉的Wendy Gourmet負責人溫小姐表示，踏入秋冬後多了市民光顧，尤其是牛舌的生意額更是升了2至3成，整體人均消費約300至400元。該店在疫情間由售賣熟食轉為凍肉，她表示：「市民始終覺得能夠試食較吸引。凍肉一來不太看得到外觀，二來行業的競爭很大」。因此，該店特地推出399元的福袋，以包含不同產地和部位的牛肉作為賣點，成功吸引不少市民光顧。另外，整體有約4至5成顧客以消費券付款。

第8屆香港美食嘉年華詳情

日期 2021年10月30日至11月7日 時間 上午10時30分至晚上7時30分（每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場） 地點 香港葵涌運動場 門票價格 港幣4元 （身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場；所有已接種最少一劑新冠疫苗並出示疫苗接種紀錄的市民可於下午4時30分後免費入場。） 主題展區 「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」，以及「香港原味道市集」



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記者：李智美