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【異動板塊】 隆基產品據報遭美海關扣留 光伏玻璃股捱沽

股樓投資 17:17 2021/11/03

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內地太陽能板塊急跌，本港光伏玻璃股也難逃一跌。消息面上，據《彭博》報道指，中國太陽能廠隆基（滬﹕601012）有產品在美國邊境被海關和邊境保護局扣留。

【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半【見下頁

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隆基股份曾跌停，低見90.18元人民幣，收報91元人民幣，跌9%。本港光伏玻璃股普遍急挫，其中信義光能（00968）報14.24元，跌7.3%，為表現最差藍籌；福萊特玻璃（06865）跌5%，報36.85元；福耀玻璃（03606）跌2.7%，報44.55元；協鑫新能源（00451）跌4.3%，報0.33元。信義玻璃 （00868）則升0.2%，報20.8元。

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記者：郭秀慧

經濟 福萊特玻璃（06865） 福耀玻璃（03606） 信義光能（00968） 協鑫新能源（00451） 玻璃股

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