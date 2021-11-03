【遊戲熱話】Niantic《哈利波特：巫師聯盟》AR遊戲將於12月下架　明年1月底正式停運

▲ Niantic宣布，會在今年12月全面下架《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter: Wizards Unite），並於明年1月底停運。

由美國遊戲開發商Niantic推出的「Pokémon GO」AR手遊在全球大熱，但另一款《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter: Wizards Unite）的表現似乎不如理想。最近官方更宣布，會在今年12月全面下架該款遊戲，並於明年1月底正式停運。

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該款遊戲在2019年首度推出，結合《哈利波特》題材開發而成，並配合AR擴增實境玩法。據數據分析機構Sensor Tower指出，本年1月至10月份期間，《哈利波特：巫師聯盟》全球下載量約為73.9萬次，與2020年同期相比下降了57%。另外，遊戲應用內的購買收益亦較去年同期下降57%。

數據亦指出，截至目前為止，《哈利波特：巫師聯盟》所產生的收入僅為3940萬美元（約2.7億港元）。相反，「Pokémon GO」至今收入已超過11億美元（約85億港元）。Niantic表示，將在12月6日正式下架該款遊戲，之後玩家無法再進行應用內購買，但現有的遊戲金幣可在1月31日之前兌換。

責任編輯：李寶如