  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】Niantic《哈利波特：巫師聯盟》AR遊戲將於12月下架　明年1月底正式停運

科技 19:00 2021/11/03

分享：

Niantic宣布，會在今年12月全面下架《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter: Wizards Unite），並於明年1月底停運。

由美國遊戲開發商Niantic推出的「Pokémon GO」AR手遊在全球大熱，但另一款《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter: Wizards Unite）的表現似乎不如理想。最近官方更宣布，會在今年12月全面下架該款遊戲，並於明年1月底正式停運。

<<【元宇宙】對撼Facebook？微軟Microsoft Teams、Xbox遊戲平台將加入元宇宙元素

<<【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　

該款遊戲在2019年首度推出，結合《哈利波特》題材開發而成，並配合AR擴增實境玩法。據數據分析機構Sensor Tower指出，本年1月至10月份期間，《哈利波特：巫師聯盟》全球下載量約為73.9萬次，與2020年同期相比下降了57%。另外，遊戲應用內的購買收益亦較去年同期下降57%。

數據亦指出，截至目前為止，《哈利波特：巫師聯盟》所產生的收入僅為3940萬美元（約2.7億港元）。相反，「Pokémon GO」至今收入已超過11億美元（約85億港元）。Niantic表示，將在12月6日正式下架該款遊戲，之後玩家無法再進行應用內購買，但現有的遊戲金幣可在1月31日之前兌換。

責任編輯：李寶如

相關文章

【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
2021/11/02
【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
2021/10/28
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費
2021/10/30
【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費
【遊戲商機】三星電視擬建雲端遊戲平台　毋需高級硬件可玩3A級遊戲大作
2021/10/30
【遊戲商機】三星電視擬建雲端遊戲平台　毋需高級硬件可玩3A級遊戲大作

你可能感興趣

【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
11:37 2021/11/02
【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
15:18 2021/10/28
【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU
【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費
15:00 2021/10/30
【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費
電玩手遊 遊戲 港元 美國 AR 美元

下一篇文章

【數碼轉型】網店物流服務供應商　解中小企3大痛點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂
【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　
【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　
【iPhone】增加用戶安全？ 　華爾街日報：蘋果正為iPhone測試自動報案功能
【iPhone】增加用戶安全？ 　華爾街日報：蘋果正為iPhone測試自動報案功能
【網絡安全】Minecraft玩家注意！　黑客假冒玩家散播勒索病毒
【網絡安全】Minecraft玩家注意！　黑客假冒玩家散播勒索病毒
【Windows漏洞】Windows 11未修復上一代Bug　被揭System32有大量空白文件夾
【Windows漏洞】Windows 11未修復上一代Bug　被揭System32有大量空白文件夾
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款