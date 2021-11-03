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【e-KYC】陳德霖擬明年中推易信連簡化銀行認證程序　正與數家銀行洽商合作

Hot Talk 17:11 2021/11/03

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陳德霖稱，「易信連」系統差不多等同銀行認可的服務供應商角色，因此無須監管機構批出牌照。

金管局前總裁兼圖幣錢包科技公司主席陳德霖再有新動作，計劃最快明年中推出「e-KYC」服務易信連（ezLink），主要透過科技協助銀行處理「認識你的客戶」流程，目前正與包括虛擬銀行在內的數家銀行洽商合作，冀有關服務可協助銀行更快及更方便地處理中小企開戶認證等手續。

「易信連」系統是在客戶同意的基礎下，協助收集、認證及儲存開戶資訊，並可進一步提供數據分析，協助銀行評估及審批貸款申請。陳德霖表示，認識你的客戶過程中，認證是最花時間及困難的地方，只要客戶同意，同一客戶在其他銀行申請開戶時，可透過「易信通」的區塊鏈技術，減省大量認證手續及時間。

余偉文指爭取明年底推商業數據【下一頁】

陳德霖稱，「易信連」系統差不多等同銀行認可的服務供應商角色，因此無須監管機構批出牌照，金管局亦會確保銀行使用任何外判服務商時，操作合規安全，從監管及私隱保障角度考慮，未來數據庫會駐紮在港。

圓幣錢包方面，陳德霖表示，從事跨境貿易支付研發的圓幣錢包主要針對B2B（企業對企業）市場，正向金管局申請電子儲值支付工具（SVF）牌照，相信金管局在審批過程中會持審慎原則，目標明年中推出。

相關文章：【前金管局舵手】陳德霖圓幣錢包申請儲值支付工具牌照　發言人證實消息

 

虛擬銀行 銀行 區塊鏈 陳德霖 香港金融管理局

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