【大行點睇】大和指濰柴股份被過度拋售　認為其前景穩定維持「買入」評級

大和發表報告指，濰柴動力(02338)第三季收入按年下跌24%至400億元人民幣，經調整盈利按年倒退49%至12.94億元人民幣。至於季度毛利率上升1個百分點，但純利率則因銷售及行政開支增加而按年下跌0.8個百分點。另外，集團舉行了季績後會議，管理層預期明年會有穩定的收入及純利增長。



該行下調濰柴股份目標價，由26.7元降至19.1元，評級維持「買入」，並調低集團今年至2023年每股盈利預測18%至28%，以反映工業需求自今年第三季開始明顯下跌。

不過，大和認為濰柴股價自今年2月的高位已回調47%，接近去年初的疫情低位，相信集團前景穩定及估值被低估，股份目前是被過度拋售。

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