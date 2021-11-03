  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園】海洋公園夥滙豐保險推森度遊　滙豐文德華：健康體魄與財務健康互有關連

Hot Talk 17:24 2021/11/03

分享：

【滙豐】海洋公園夥滙豐保險Well+ 推森度遊活動 滙豐文德華：健康體魄與財務健康互有關連

海洋公園夥拍滙豐 （00005） 保險Well+今年再推海洋公園森度遊活動，滙豐保險香港行政總裁文德華表示，保持健康體魄與維持財務健康之間亦有關連，根據滙豐進行的一份研究顯示，超過五成恆常運動的受訪者，同時對個人財務健康狀況感到高興。

海洋公園自去年獲政府撥款救助後，宣布重組方案，公園改變營運模式。海洋公園近期亦舉辦多種活動，包括新開幕的水上樂園和哈囉喂，外界關注海洋公園能否扭虧為盈，海洋公園主席劉嗚煒表示，水上樂園和哈囉喂的人流數目和顧客反饋都非常好，早前所有哈囉喂預訂門票均已售罄 ，即場買的門票亦幾乎售罄，萬聖節期間（10月30和31日）的人流數目為今年最多的兩天。

海洋公園x滙豐保險Well+深度遊活動將於11月7日至12月18日舉行，活動包括「森動瑜伽」丶「秘行南朗山」及「瑜伽星夜高峰Glamping」。海洋公園表示，目前「瑜伽星夜高峰Glamping」的預約已達九成滿。

相關報道：【FinTech】貿易聯動完成第二期對接 滙豐工銀亞洲完成首批交易

【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價

【大灣區】滙豐調查：75%外資擬未來三年擴大灣區業務規模　37%選擇香港作為切入點

編輯：曾樂詩

港股 滙豐控股（00005） 海洋公園

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%
【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%
【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware
【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款