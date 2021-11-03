【海洋公園】海洋公園夥滙豐保險推森度遊　滙豐文德華：健康體魄與財務健康互有關連

▲ 【滙豐】海洋公園夥滙豐保險Well+ 推森度遊活動 滙豐文德華：健康體魄與財務健康互有關連

海洋公園夥拍滙豐 （00005） 保險Well+今年再推海洋公園森度遊活動，滙豐保險香港行政總裁文德華表示，保持健康體魄與維持財務健康之間亦有關連，根據滙豐進行的一份研究顯示，超過五成恆常運動的受訪者，同時對個人財務健康狀況感到高興。

海洋公園自去年獲政府撥款救助後，宣布重組方案，公園改變營運模式。海洋公園近期亦舉辦多種活動，包括新開幕的水上樂園和哈囉喂，外界關注海洋公園能否扭虧為盈，海洋公園主席劉嗚煒表示，水上樂園和哈囉喂的人流數目和顧客反饋都非常好，早前所有哈囉喂預訂門票均已售罄 ，即場買的門票亦幾乎售罄，萬聖節期間（10月30和31日）的人流數目為今年最多的兩天。

海洋公園x滙豐保險Well+深度遊活動將於11月7日至12月18日舉行，活動包括「森動瑜伽」丶「秘行南朗山」及「瑜伽星夜高峰Glamping」。海洋公園表示，目前「瑜伽星夜高峰Glamping」的預約已達九成滿。

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編輯：曾樂詩