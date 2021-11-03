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【大行點睇】瑞信：預計中國在綠色産品優勢　可能會逐步下降

理財智慧 17:14 2021/11/03

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瑞信專家在第十二屆瑞信中國投資論壇上表示，當前正是中國以更綠色、更可持續的方式實現高質量發展的最佳時機。中國首個全國碳交易市場於7月正式上線，是實現國家碳中和偉大目標的關鍵政策工具。目前獲納入這個市場的只有電力企業，瑞信預計未來可能會擴大到汽車和水泥等更多行業。

【G20集團峰會】各國未就應對氣候問題定立具體期限　拜登批中俄沒有作出承諾　【下一頁

瑞信認為新能源汽車和可再生能源將成爲這一舉措的主要受益者。瑞信中國或香港地區證券研究主管黃翔認爲，中國政府一直大力支持推廣新能源汽車使用的政策。這個市場有望爲中國車企提供一個公平競爭的賽場，進而在全球汽車産業中發揮更加突出的作用。

中國可發揮其在太陽能、風能和電動汽車或電池供應鏈中的主導地位，成爲全球綠色趨勢的受惠者。目前中國供應商正控制全球太陽能供應鏈大部分細分市場80%以上的有效産能，2019年中國風力渦輪機製造企業的全球市場佔有率高達45%。

【COP26】逾120國領袖簽署承諾2030年前停止砍伐森林 料首項重大環保協議即將公布　【下一頁

黃翔又指，2020年中國企業佔全球電動汽車銷量的 42.2%、電動汽車電池裝機量的48.3%。雖然各國開始建設發展本土産能，中國在上述市場的全球佔比優勢可能會逐步下降，但強勁的海外需求仍有望支持中國綠色産品出口在未來幾十年保持增長。

【延伸閱讀】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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