【樓市熱話】 買二手樓走漏眼 浴室牆身因一問題要「全爆」 網民：經一事 長一智

當大家看中一心儀單位時千萬不要心急，一定要檢查清楚才可以下訂金，不然當發現大問題時，便得不償失了。近日有網民於網上討論區發文，指自己因在下訂金時沒有檢查清楚單位，以致在後來驗樓時發現了一個嚴重的問題，使裝修費用大增，樓主甚至質疑前業主是有心隱瞞狀況，因而向網民詢問這情況能否追討。

樓主經歷:

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【職場熱話】港人新居入伙 向同事發購物清單 每份價值逾千元惹不滿 網民： 不用管他便好 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你有沒有證據能證明之前經已漏水？」，「落細訂前便應該要看清楚。」，「你太大意了，水費最多也是數百元，為了少少錢結果得不償失。」，也有人指，「不用想了，反正你也開始裝修了。」，「你自己沒有試清楚便簽約是你的責任。」。

另有網民指，「找律師及證據去告他，十分花心機和時間，可能要用上數萬元，甚至要把單位丟空，你自己衡量一下值不值得吧。」。

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責任編輯：關海儀