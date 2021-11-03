▲ 【會計監管】財匯局：55%查察項目發現審計工作缺失 結果仍不可接受

財務匯報局發表年度調查報告和中期查察報告，在此輪已完成的22個查察項目，有12個或55%個案存在一個或多項與審計中缺乏專業懷疑態度有關，盡使比率較2020年全年查察結果有88%發現缺失，有所改善，甚至首度向少部分項目給予最高審計質素評級，但財匯局形容結果仍不可接受。

財匯局指出，查察結果中，會計師事務所被發現在關鍵審計事項、日記帳分紀錄、使用核數師所聘用專業、編備充足紀錄有缺失的比率，都較前一年度大幅減少。

不過，有關核數師在收入確認工作所識別到的缺失數目，由46%增至65%，當中涉及建造合同收入時間和金額的審計程序，以及折扣、回扣和合同修訂的會計處理。

財匯局期望，會計師事務所可考慮報告發現的缺失，採取行動避免重犯，也會質詢核數師何時和如何應對所發現的缺失。

財務匯報局修訂條例通過 財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察，可見【下一頁】

在年度調查報告，財匯局表示，在截至2021年3月31日的18個月內，並接獲77份舉報人事項報告，67宗歸入可跟進指控。財匯局處理了43宗於2019年進行中的調查，展開25宗新調查及完成7宗調查。

財匯局指，最常見的審計失當行為包括：未能充分進行項目質素監控審視（85%）、足夠適當的審計證據（82%）、專業懷疑態度及專業判斷（72%）。

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