▲ 【聯儲局議息】聯儲局凌晨宣布收水無懸念 四大重點要留意

美國聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，聯儲局主席鮑威爾此前已表明步入開始縮減購債規模的合適時機，聯儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，這意味聯儲局是次議息宣布「收水」毫無懸念。針對聯儲局議息，投資者可留意四大重點：收水速度及時間、通脹最新看法、加息看法、對後市的影響。

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瑞士百達財管柯冬銘：聯儲局11月開始減買債計劃 料縮表速度較預期更快，看【下一頁】

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1） 收水速度及時間

目前儲局每月買債規模為1200億美元，市場預料收水初期每月將削減100億美元國債及50億美元MBS購買規模。國信證券（香港）發表研究報告指，起初每月減少100至150億美元屬於中性，多於屬於偏鷹；而收水時間若於明年中完結，亦屬於中性。

普徠仕認為，聯邦公開市場委員會傾向以可預測的步伐縮減買債，如果通脹壓力持續攀升，他們或會加快步伐。

2）通脹看法

是次議息不會公布經濟預測或利率點陣圖，因此宜重點留意儲局對於通脹及加息的說法。

鮑威爾過去多次強調高通脹為暫時，但受累供應問題，他指通脹上升的持續時間可能會超過美聯儲官員的預期，料明年才會降溫。

普徠仕認為，聯邦公開市場委員會成員或會對「通脹僅屬暫時性」的說法漸失信心。鑑於供應鏈瓶頸問題或將持續一段時間，加上租金促使服務業通脹攀升，若要維持「通脹僅屬暫時性」的說法，聯邦公開市場委員會將會面臨挑戰。若聯儲局需要對通脹問題採取更强硬的立場，預計將於會議上釋出相關信號，但將令金融市場的波動加劇。

瑞士百達預期，柯冬銘預期，鮑威爾會暫停使用通脹屬「暫時性」的誤導性字眼，反而會強調通脹將於明年下半年放慢的觀點，與財長耶倫早前的言論互相呼應。

3）加息看法

鮑威爾上月指，目前還未到達加息的時候，如果聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。

普徠仕預期，鮑威爾或會重申縮減買債規模及所需條件與加息無關，强調加息的條件與縮減買債的條件截然不同。

瑞士百達認為，明年供應鏈瓶頸持續存在，商品價格仍有上行壓力，加上通脹預期上升，會導致該行重新考慮聯儲局的緊縮政策路徑。

4）對市場的影響

國信證券（香港）稱，如果收水力度過重，速度過急，以及給予明確加息指引，將非常容易導致處於高位的美股崩盤。儲局退出量寬將對環球金融市場帶來轉捩性變化。根據債市利率期貨，市場預期明年美聯儲將分別於 7 月和 12 月加息。無論那一個情景出現，短期美元升值壓力持續，在這背景下，將為持美元債內房雪上加霜。

普徠仕指，儲局減少寬鬆貨幣政策，加上經濟增長放緩，兩個因素會令金融市場波動加劇。

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