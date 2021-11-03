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【買樓理財】看好北部都會區發展　買家代繳78萬辣稅購朗城匯　上手帳面蝕14萬

股樓投資 17:13 2021/11/03

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新一份《施政報告》公布發展北部都會區，而元朗作為未來發展及住屋供應重鎮，自然吸引買家加快入市。及至近期，有買家更不惜代業主支付額外印花稅（SSD），也要購入元朗朗城匯。 

美聯物業張國成說，元朗朗城匯2座中層A室，實用面積487平方呎，兩房間隔，向西，享開揚景致，早前以780萬元易手，實用呎價約16,304元。值得留意的是，由於原業主持貨未滿3年，現出售單位需支付樓價10%之辣稅，涉約78萬元，但據悉是次稅項由買家承擔。 

代理續說，客人為區內客，鍾情鐵路沿綫屋苑，而且睇好日後北區發展，認為物業有升值潛力，加上睇樓後覺得單位合適，又符合預算，故睇樓僅一次，亦不惜代原業主支付辣稅，也要購入單位。資料顯示，原業主於2019年4月以約794萬元購入上述物業，持貨未夠3年，現帳面蝕約14萬元，物業期內貶值約1.8%。

延伸閱讀 #LYOS再加推50伙　鐵定周六賣220伙　疫苗抽獎得獎者可優先揀樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 北部都會區 朗城滙 美聯物業

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