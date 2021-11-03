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【職場熱話】 公司人工不加卻想挽留辭職員工 只願出一條件被批過分 網民：議價能力是在你身上

理財智慧 18:21 2021/11/03

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不知道若公司在你辭職後挽留你，希望你能回去幫忙時，你又會不會答應呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在辭職後受到公司的挽留，然而公司只以一件事作為條件，人工卻沒有加給他，他因而向網民詢問自己應否回到公司幫忙。

樓主經歷：

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【職場熱話】 打工仔跟足程序辭職   提早一個月通知  仍遭上司狠批沒交帶  網民：老闆炒人時何嘗有通知期？ 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 不要這麼傻好嗎？」，「當然是不回去，他在看低你，認為你一定不行。」，「他是在詛咒你嗎？」，也有人指，「若然還未找到工作也可以先做著的，不過條件要更好。」，「 現在的議價能力是在你身上。」。

另有網民指，「 即使將來你在外面失業，也不要回到那公司，當初是因為公司太刻薄才辭職的，現時公司又沒有加你人工，為什麼要回去，走了便不要再回頭吧。」。

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責任編輯：關海儀

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