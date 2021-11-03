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【理財智慧】 供應鏈危機可能帶來滯漲 有咩「進可攻退可守」基金值得投資

理財智慧 18:45 2021/11/03

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美國聯儲局將會在本周內舉行例行政策會議，在開會前相關的官員早已「放風」，指美國會將會大減發債規模。預計將會發佈減債時間表。同時，全球在疫情後面對需求回升，但經濟「塞車」的局面，世界各地均面對供應鏈的問題，引致物價不斷上升，阻礙經濟發展，甚至會引致滯脹的風險。本文會先簡略是次供應鏈問題的成因、何謂滯脹，以及當前的投資部署。

供應鏈問題
在疫情前，在全球化的影響下，不少公司的零部件都會在世界各地製造，在製成後再組件，以減低成本。但在去年疫情爆發期間，各國之間的供應鏈嚴重中斷，引致不少產品出現供不應求的情況，例如醫療產品。在疫情後，各國也開始恢復貿易，但為了彌補去年的停擺，令到需求增加，變到供不應求的局面，歐美各國甚至面對貨輪塞港和船運運價飆漲的問題，變相令價格不停上升，引致全球性通脹危機。

滯脹

所謂的滯脹是指經濟增長停滯，但通漲和失業率提高的情況，會對社會和經濟造成不良的影響。當然現時談及滯脹的情況出現言之尚早，但投資者也不能忽視當中的危機。以美國最新公佈的GDP為例，在第三季按年增長2%，較預測為低。同時第三季度PCE物價指數環比增長了5.3%。至於日後會否發生滯脹的問題，主要取決於美聯儲官員如何步署幫市場降溫和供應鏈問題如何解決。

投資決策

正如前面提及，我們正面前一個持續波動的後疲情市場，同時也面對很多不確定的因素，而這些因素也會對於投資環境有很大的影響，甚至個別地區會因為供應鏈、封關等問題對於經濟有負面的影響。因此作為精明的投資者應該考慮長期而多元的基金，可以達到「進可攻、退可攻」的投資決策。

本文主要是推介派息的駿利亨德森平衡基金，主要投資於資本增長和收益的美國公司，但也會隨著市況的改變，將股票比重放在35-65%，便可以達到進可攻退可守的投資。同時，駿利亨德森平衡基金在晨星評級達五星，也成立已經超過20年，是一隻長期表現優於大市表現的基金。在2020年年度回報為12.60%、2019年為20.08%、2018年為-0.95%。同時，駿利亨德森平衡基金派息率也不錯，為4%左右。

 

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責任編輯：陳佳恩

 

滯脹 疫情 基金 經濟 美國聯儲局 美國 停擺 通脹 失業率

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