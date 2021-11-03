【異動股】譚仔大升16%重返招股價兼創上市新高　近八日累升近28%

次新股譚仔國際（02217）漲超16%，重返招股價並創上市新高，近8個交易日該股累升近28%。

譚仔國際為香港一家專營米線的知名連鎖餐廳營運商。以2019年的銷售額計，公司被列為亞洲麪食特色餐廳領域的第一位，佔有58.5%的市場份額，在快速休閒餐廳領域以6.6%的市場份額排行第二，以及在休閒餐廳領域以2.5%的市場份額位居第五。

截至11月2日，譚仔國際經紀商持股比例前三的分別是國泰君安、香港上海滙豐銀行、中國銀行，分別持股75.86%，6.92%，2.41%。

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