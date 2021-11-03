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【恒大危機】 恒大公布7至10月完成184個項目交樓 股價逆市升近5%

股樓投資 16:39 2021/11/03

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中國恒大（03333）今日（3日）公布，今年7至10月完成546個批次交樓工作，涉及184個項目、57,462戶業主。恒大股價一度高見2.45元，最多升4.7%，收市仍升4.3%，報2.44元。

【大行報告】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股【見下頁

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恒大在其微信公眾號發帖，指7月交樓項目105個，戶數20,980戶；8月交樓項目85個，戶數21,106戶；9月交樓項目48個，戶數7,808戶；10月交樓項目39個，戶數7,568戶。恒大表示，「保交樓」是公司頭等大事，上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤交付。

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記者：郭秀慧

經濟 恒大 中國恒大（03333）

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