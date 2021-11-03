【COP26】英財相料宣布 控全球近半金融資產巨企願減排

英媒報道，英國財相辛偉誠將於第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上公布多項重要措施，包括宣布英國具體碳中和的措施，務求打造首個碳中和金融中心。據悉，辛偉誠同時會宣布，控制全球4成金融資產的巨企已同意配合減排行動及遵守《巴黎協定》。

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辛偉誠（Rishi Sunak）將於當地周三（3日）發言，向全球領袖宣布歷史性成果。英國《天空電視台》報道，控制全球4成資本、約130萬億美元（1,014萬億港元）的450間金融巨企達成歷史性氣候承諾。這些企業願意配合減排行動，遵守《巴黎協定》將全球氣溫升幅限制於攝氏1.5度內。

此外，辛偉誠亦會概述英國打造首個碳中和金融中心的計劃。根據財政部新規定，當地金融機構及上市公司必須列明從2023年起過渡至碳中和的計劃，措施需包括減少溫室氣體排放的目標以及企業為實現目標的具體行動。

據悉，財政部指上述承諾將有助創造龐大資金池，為英國轉型至碳中和提供資金，包括擺脫煤炭和改用電動車。但有環保團體質疑政府的碳中和計劃非強制性，未足以取得具體成效。

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英國政府也會成立一個由行業領袖、學者、監管機構及民間組織所組成的過渡計劃工作組，為以上計劃設定以科學為本的標準，打擊企業「漂綠」（以改善環境為名義，遮蓋掩護其產品、政策或行動）的情況。

辛偉誠料屆時將承諾，已發展國家在2023年會達成每年向貧窮國家提供1,000億美元（約7,800億港元）的目標，協助這些國家過渡至碳中和。

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責任編輯：郭麗明