【元宇宙】元宇宙成全球熱話 中移動提出發展計劃藍圖

中國移動 （00941） 旗下負責數字內容生產的專業公司咪咕在中移動全球合作夥伴大會上透露，公司以算力網絡為依托，將在元宇宙的發展探索及嘗試，已逐步有元宇宙計劃的MIGU路綫圖。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

公司又指，在傳統影視劇綜內容上，可以用5G+賦能文代內容發展，探索元宇宙體育中心、雲原生遊戲、數智競技等發展方向。根據公司計劃，咪咕將發展超高清視頻、視頻彩鈴、雲遊戲、雲VR及雲AR五大方向。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機