【COP26】貝索斯坐私人飛機到場 環保人士轟虛偽

亞馬遜創辦人貝索斯出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），他承諾捐20億美元（約156億港元）保護大自然。但貝索斯與英國首相約翰遜等人被發現乘坐私人飛機出席COP26，COP26會場共有逾400架私人飛機，遭環保人士批評他們的行為十分虛偽。

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英媒《獨立報》報道，貝索斯（Jeff Bezos）周末乘坐價值6,500萬美元（約5億港元）的灣流G650ER私人飛機抵達英國格拉斯哥（Glasgow）會場。《每日郵報》報道，現場約有400架私人飛機，乘客包括約翰遜（Boris Johnson）和數十名皇室成員及環保組織高層，導致航空交通一度擠塞。

交通及環境運動組織Transport & Environment英國政策經理芬治（Matt Finch）表示，一般私人飛機每飛行1小時，就會排放2噸二氧化碳。他形容乘坐私人飛機是最糟糕的長途旅行方式，每乘坐1次私人長途飛機排放的二氧化碳量，較普通人1年產生的更多。

芬治承認私人飛機可體現身份象徵，但認為名人聲稱要應對氣候變化問題同時乘坐私人飛機，難免使外界覺得他們虛偽。

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貝索斯地球基金（Bezos Earth Fund）發言人回應指，貝索斯乘坐的私人飛機使用可持續發展航空燃料，透過此舉已抵消行程造成的所有碳排放。約翰遜發言人亦表示，約翰遜乘坐的私人包機使用特殊混合可持續航空燃料，飛機亦為同尺寸當中的碳效率屬最高。

亞馬遜（Amazon）的碳足印自2018年起每年都增加，6月有報告指，由於疫情大流行期間網上訂單急增，該公司產生的碳足印增加了19%。公司承認，去年業務相關活動排放了6,064萬噸二氧化碳，相當於燃燒了1.4億桶石油。

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責任編輯：李俊儀