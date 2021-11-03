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【智能手機】IDC：內地第3季智能手機出貨量跌4.7%　產品單價上漲、創新度不足拖累表現

股市 16:25 2021/11/03

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【智能手機】IDC：內地第3季智能手機出貨量跌4.7%　產品單價上漲、創新度不足拖累表現

市埸研究機構IDC發表報告指，今年第三季內地智能手機市場出貨量約8,080萬部，按年跌4.7%，報告提到，平均單價的持續上漲，及產品創新力不足以刺激消費者換機週期縮短成為市場持續走低的主要因素。

今年第三季內，vivo 繼續保持內地市場第一的位置，出貨量約1790萬部，按年增長18.7%；市埸份額約22.1%，按年增4.3百分點。 IDC稱，其中疊代的X70系列，以及子品牌iQOO旗艦新品，對vivo在600至800美元價位段的市場份額產生了一定帶動作用。

OPPO 排行第二，出貨量約1600萬部，按年增13.9%；市佔率19.8%，按年增3.3個百分點， IDC稱，OPPO由於沒有重要新品的帶動，第三季度市場份額較上半年有所下降，但同比去年依舊維持增長。

榮耀受益銷售渠道信心及上游供應鏈 小米遭遇供應問題

第三位為從華為獨立分拆的榮耀Honor，其出貨量約1400萬部，按年增31.7%；市佔率17.3%，按年增4.8個百分點，IDC稱，主力產品Honor 50系列的持續熱銷，和X20、Magic3系列等新品發布的帶動下，銷售渠道的信心、上游供應鏈的合作意願都在快速提升，幫助榮耀的市場份額快速升至17.3%，進入市場前三。

小米 （01810） 下降至第四位，出貨量1100萬部，按年只增0.1%；市佔率13.6%，按年增0.6個百分點。 IDC稱，小米在季內遇到了一定的供應問題，導致包括Redmi Note 10在內的主力產品面臨較長時間的缺貨，影響了市場表現。不過，新發布的MIX 4系列以及持續熱銷的Redmi 9系列分別在600至800美元和150美元以下價位段，幫助小米穩定了整體市場份額。

內地4G智能手機的出貨量佔比近2年以來首次反彈

蘋果（美：AAPL）排行第五，出貨量1050萬部，按年增49.7%；市佔率13%，按年增4.7個百分點。 IDC稱，iPhone13系列的內地出貨量佔比約40%，成為高速增長的最大驅動力。同時更優惠的定價策略的也使得iPhone13系列中的高階版本出貨量佔比，相比去年同期iPhone12系列更高。

2021年第三季度，5G智能手機佔整體市場出貨量的77.0%，但值得一提的是，本季度內地4G智能手機的出貨量佔比在近兩年以來首次出現反彈，一方面來自於華為在不可抗力的影響下，不得已大幅轉向4G產品；但另一方面，市場對於其他大型廠商入門級4G產品的需求持續。

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編輯：李哲毅

美股 港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 小米 蘋果（Apple，美：AAPL） HONOR Vivo Oppo

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