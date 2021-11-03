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【SaaS股】微盟與小紅書合作　助小程序商戶在小紅書平台開店

股市 16:19 2021/11/03

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【SaaS股】微盟與小紅書合作　助小程序商戶在小紅書平台開店

微盟 （02013） 宣布，與小紅書達成小程序商城解決方案方面的合作，微盟商家將接入小紅書平台。雙方合作後，微盟憑藉SaaS能力及營運經驗，可幫助小程序商戶在小紅書平台開店，完善商戶全渠道佈局能力。微盟作為小紅書的生態營銷服務商，可為品牌商戶實現小紅書生態內從內容種草到交易轉化的完整鏈路。

微盟上月已啟動小紅書小程序解決方案的首批商戶內測報名，並在十多日內收到百餘家商戶的報名申請，目前首批內測報名仍在開放中。

微盟有關負責人表示，接入小紅書是微盟持續發力建設流量生態、多渠道經營能力的再一次擴容，未來微盟將繼續基於私域運營基礎，通過公私域聯合運營、全渠道經營升級和客戶全生命週期經營，協助品牌和商戶私域進入精細化增長階段，幫助商戶搭建獲客、交易、轉化、留存的營運閉環。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備*【按此】

【石Sir午市閒談】淺探科技股：騰訊、美團、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、雷蛇 

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港股 新經濟股 微盟集團（02013） 小紅書 SaaS
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