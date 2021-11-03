  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTech】貿易聯動完成第二期對接 滙豐工銀亞洲完成首批交易

Hot Talk 16:17 2021/11/03

分享：

由金管局牽頭成立的區塊鏈貿易平台「貿易聯動」與人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」（「貿金平台」）於今年4月啟動跨平台第二期項目建設，兩個平台已完成第二期對接。多家本地銀行宣布，已透過平台完成首批跨境貿易融資交易。

滙豐香港及滙豐中國已為數間在大灣區內從事進出口貿易的企業完成貿易融資，當中包括泛亞國際物流（香港）有限公司，以及恒智供應鏈管理有限公司兩家香港企業。它們分別利用該筆資金安排物流服務來支持其進口業務，以及配合其供應鏈管理服務的一般營運。

工銀亞洲聯同工行 （01398） 深圳分行為一家知名供應鏈企業客戶辦理首筆應用新場景的跨境貿易交易業務，在提升線上化辦理貿易融資業務能力與效率的同時，讓客戶享受更佳的服務體驗。

恒生 （00011） 表示，平台有助數碼化貿易文件及自動化貿易融資流程，使企業客戶可進行點對點的跨境區塊鏈貿易交易，進一步加強貿易效率、降低風險以及令貿易融資更方便。

虛擬銀行平安壹賬通銀行亦有參與第二期跨平台項目對接。

相關文章：

【FinTech】許正宇：商業數據通助企業更易獲融資　研分享公司註冊資料

【FinTech】余偉文：商業數據通完成550宗貸款、爭明年底正式推　央行數據貨幣跨境網明年試行

中國人民銀行 香港金融管理局 工銀亞洲 虛擬銀行 區塊鏈 香港 銀行 貿易 金融 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%
【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware
【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款