【FinTech】貿易聯動完成第二期對接 滙豐工銀亞洲完成首批交易

由金管局牽頭成立的區塊鏈貿易平台「貿易聯動」與人民銀行轄下「貿易金融區塊鏈平台」（「貿金平台」）於今年4月啟動跨平台第二期項目建設，兩個平台已完成第二期對接。多家本地銀行宣布，已透過平台完成首批跨境貿易融資交易。

滙豐香港及滙豐中國已為數間在大灣區內從事進出口貿易的企業完成貿易融資，當中包括泛亞國際物流（香港）有限公司，以及恒智供應鏈管理有限公司兩家香港企業。它們分別利用該筆資金安排物流服務來支持其進口業務，以及配合其供應鏈管理服務的一般營運。

工銀亞洲聯同工行 （01398） 深圳分行為一家知名供應鏈企業客戶辦理首筆應用新場景的跨境貿易交易業務，在提升線上化辦理貿易融資業務能力與效率的同時，讓客戶享受更佳的服務體驗。

恒生 （00011） 表示，平台有助數碼化貿易文件及自動化貿易融資流程，使企業客戶可進行點對點的跨境區塊鏈貿易交易，進一步加強貿易效率、降低風險以及令貿易融資更方便。

虛擬銀行平安壹賬通銀行亦有參與第二期跨平台項目對接。

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