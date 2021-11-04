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【元宇宙】把握「元宇宙」商機？　Nike為虛擬商品申請商標註冊

科技 11:29 2021/11/04

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自Facebook（Meta）宣布發展「元宇宙」（Metaverse）後，不少企業也有意跟隨。據外媒《CNBC》報道，Nike也傳出進軍元宇宙領域的計劃，已於上週申請商標註冊，看準全球虛擬商品市場的龐大商機。

【Facebook改名】Facebook新名「Meta」 與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo

報道指，Nike於10月27及28日向美國專利及商標局（US Patent and Trademark Office）申請7項商標註冊，包括最著名的口號「Just Do It」和剔號，以及「Air Jordan」和Jumpman標誌等，用作線上虛擬世界的商標權。

報道引述據消息人士指，此舉表明Nike準備進軍元宇宙，即是平行於現實世界的虛擬空間，消費者有望在未來幾個月內看到Nike推出虛擬商品，如品牌的虛擬運動鞋和服裝，產品亦會在電玩遊戲或其他線上平台等虛擬世界中售賣。

【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位 前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

除了申請商標註冊，Nike還開始招聘數碼產品領域人才，包括數碼產品設計師及管理人員等。Nike於10月23日發布的職缺公告中表示，相關職位隸屬數碼產品創作團隊，負責帶領及推動Nike數碼和虛擬市場發展。

【Facebook】VR成發展重點？ Facebook將投資10.1億於VR學習體驗

記者：廖淑瑩

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