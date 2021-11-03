【螞蟻集團】投資南韓支付Kakao Pay上市升逾倍 螞蟻集團自己幾時上市？

阿里巴巴 （09988） 旗下大約1年前未能在中港成功上市的螞蟻集團，旗下投資的南韓電子支付平台Kakao Pay在南韓證券交易所上市，股價開市即較上市價升近1倍，最高更曾升近1.5倍。

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Kakao Pay於2014年面世，平台年交易額由2019年48萬億韓圜增長至去年67萬億韓圜，市場預計今年有望增加至100萬億韓圜。

Kakao Pay今次上市集資金額達到1.5萬億韓圜，對應約12.7億美元，公司由南韓聊天程式開發商KaKao Corp持有48%股權，而螞蟻集團旗下支付寶新加坡則持有Kakao Pay 39%股權。

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