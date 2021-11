【ESG】港交所加入國際金融聯盟 推動低碳轉型

港交所(00388)宣布,已加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)及「淨零金融服務提供者聯盟」(Net Zero Financial Servcies Provider Alliance),實踐港交所對推動全球金融市場可持續發展的長期承諾。

港交所會與其他世界領先金融機構聯手合作,推動全球向淨零經濟轉型,以協助全球推進《巴黎協定》目標。這次加入全球淨零排放相關國際合作聯盟反映了港交所希望成為變革的關鍵推動者的決心,為實現將全球氣溫升幅限制在比工業革命前高出攝氏1.5度以內而努力。主席史美倫表示,應對氣候變化刻不容緩,更需要區內及全球各行各業積極合作。作為領先的全球金融市場,港交所肩負推動市場進步的責任,加入全球合作聯盟並作出淨零目標的承諾展現了決心。港交所亦會與市場參與者共建可持續金融生態圈,預期將於2050年之前達到淨零排放的目標,並正制定詳細的實行計劃。

另外,行政總裁歐冠昇日前在「數碼港創業投資論壇」上表示,疫情下企業被迫轉用新科技,同時亦改變了消費模式,為企業帶來機遇,特別有利於生物科技、金融科技、電商、數字醫療等板塊發展。認為未來新經濟、生物科技板塊及醫療板塊會持續推動市場增長,港交所會持續提升本港吸引力,並正檢視推行特殊目的收購公司(SPAC)上市機制。

