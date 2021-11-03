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【數碼轉型】網店物流服務供應商　解中小企3大痛點

科技 17:40 2021/11/03

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e+Solutions物流服務供應商於倉庫內設置AGV自動導向車用作分揀貨物，可透過系統掌握每種貨品的儲存位置，提高運作效率。

疫情帶動宅經濟發展，本地有不少中小企把握商機開拓網購業務。惟對於不少中小企而言，物流成本是其中一項龐大開支，甚至是成敗的關鍵。

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究竟去年疫情下，宅經濟的發展有多快，從物流供應商的營業發展可見一斑。e+Solutions母公司聯邦航空貨運集團（UFL Group）行政總裁王國亮稱，疫情改變消費者購物模式，無論大型或小型公司也有意開拓網購業務。「若與疫情爆發前比較，公司整體客戶數量激增15倍，本年營業額也較去年增加3倍。此外，在今年1至9月期間，客戶查詢數目較同期增長40%。」

設4種收費模式　按業務需求選擇

他提及，一般中小企存有以下3項痛點：(1)店主需要兼顧太多業務，容易忽略貨品配送問題。(2)管理定單時常會出現混亂。(3)中小企缺乏資源聘請人手處理貨物及送貨，難以進一步拓展生意。

為解決中小企物流痛點，以及把握新常態下的機遇。其於2018年成立主攻本地中小企的網店物流服務平台，並推出多項解決方案，包括存倉、管理庫存、執貨包裝、安排點對點送貨等服務。該服務設有4種不同收費模式，企業可根據貨量或業務需求揀選合適方案。

中小企要善用科技適應新常態，為其提供網店物流服務的供應商亦然。王國亮表示，由一間傳統物流公司轉攻發展網店物流服務，當中經營方式存有很大差異。「傳統物流定單量較少但貨品數量大，而電商物流貨品種類繁多，出貨頻率高，同時需要依賴硬件及軟件雙方配合。」

由於網店物流與傳統物流操作模式不同，公司需要重新規劃貨架的擺放位置，加速採用自動化工具，例如添置自動導向車（AGV）器材，可透過系統精準掌握每種貨品存放位置，從而提升執貨效率。此外，該公司亦從軟件方面入手，自行研發綫上庫存管理系統（WMS），讓客戶可以實時查看定單、庫存等物流信息，省卻處理時間。

e+Solutions母公司聯邦航空貨運集團（UFL Group）行政總裁王國亮認為網購市場發展迅速，物流配送形式愈來愈多元化，公司會繼續投放資源完善系統。（受訪者提供圖片）

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智能物流成趨勢　續投資系統

他相信，智能物流將會成為未來趨勢，業內需要加快推動自動化，以處理日後龐大的市場需求及定單量。他又指出，現時網購市場發展迅速，網店物流配送形式多元化，消費者對於網購配送期望愈來愈高。未來公司會繼續投放資源完善系統，引入自動化設備，以提高行業競爭力。

除此之外，鑑於不少本地中小企有拓展海外業務的需求，該企亦設有海外專綫助其拓展業務，例如配送小量包裹至美國，協助企業處理小量物流定單，幫助進一步擴展業務範圍。

記者：李寶如

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