【騰訊 700】 騰訊首度發布3款自研晶片 部分已試產

騰訊控股（00700）宣布進軍晶片領域。據內媒報道指，騰訊在2021騰訊數字生態大會上首次披露晶片研發進展，並發布AI推理晶片「紫霄」、視頻轉碼晶片「滄海」、智能網卡晶片「玄靈」等三款自研晶片產品。騰訊股價今日（3日）先跌後回升，收報469元，升1.1%，成交額89.8億元。

大行予騰訊投資評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

騰訊副總裁、雲與智慧產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬指，騰訊在幾年前組建了晶片團隊，而「紫霄」性能相比業界提升100%，目前已經進入試產環節。至於另外兩款晶片，「滄海」壓縮率相比業界提升30%以上；「玄靈」產品性能相比起業界提升4倍。與此同時，騰訊正式發布雲原生操作系統「遨馳」。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧