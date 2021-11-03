【內房危機】大摩：中國可控制債務問題避免金融震盪　內房債問題不會轉化成大範圍無序違約

▲ 投資者關注內房債務問題會否蔓延

隨著多間內房債務違約風險上升，加上中國增長較以往放緩，令中國債務問題再次引起投資者關注。大摩發表報告，指出由於中國維持對國內金融體系的顯著控制，加上國際貿易環境有利，相信中國可避免金融震盪，並會穩定其債務佔GDP的比例。

內地指房地產融資已基本恢復正常，詳見【下一頁】

大摩認為，內房債務問題不會轉化成大範圍無序違約，並引發金融震盪及經濟增長進一步放緩，原因是中國經濟增長的自我融資本質（self-funded nature），外幣外債僅佔中國GDP 9%，經常帳仍錄得盈餘，而且其通脹低，以及其與美國的實際利率差距仍非常高。這個宏觀經濟背景及保證有序違約的政策傾向，意味著中國對內部金融狀況會有足夠控制，可避免金融震盪。

中國應可維持其債務對GDP的比率

另外，大摩相信，由於環球貿易周期有利，中國應可維持其債務對GDP的比率。近期環球貿易復甦，政策制定者已踏上緊縮之路，令債務對GDP的比率在今年來已下降10個百分點。

中期而言，由於環球貿易維持較2010至2016年期間的低潮強勁，中國的增長應繼續更多由出口及私人資本開支帶動，而非政策刺激。隨著政策制定者繼續降底房地產及建築等高槓桿部門的槓桿，令增長來資源可轉移至更具生產力的範疇，有助令去槓桿過程變得相信平和。

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