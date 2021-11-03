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【供應鏈危機】港口堵塞有望解決？　貨櫃滯留罰款措施開始見效

商業 15:56 2021/11/03

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洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，罰款措施已開始見到成效。（法新社圖片）

全球飽受供應鏈壓力，貨櫃擠塞於港口未能上貨。早前美國西岸的兩大港口，洛杉磯港與長灘港 （Long Beach）宣布，對滯留貨櫃徵收罰款。洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，措施已開始見到成效。

【供應鏈】解決港口堵塞　洛杉磯港、長灘港滯留貨櫃每天罰100美元

【供應鏈】美國貨主委員會不滿貨櫃滯留費　稱只會轉嫁至託運人身上

上月洛杉磯港宣布自11月起，每個貨櫃停留於港口超過9日或以上，即會收取每天100美元（約778港元）的罰款。Gene Seroka接受外國傳媒訪問時表示，罰款是「最後手段」，但已逐漸見到理想中的成效。他強調，洛杉磯港已嘗試過不同的手段，例如談判、協作、營運會議等，但港口堵塞的問題絲毫沒有解決。

Gene Seroka稱，徵收罰款後，已要求物流營運商與港口密切合作。截至昨晚深夜， 洛杉磯港仍有73艘船正在停泊，他強調港口的生產力繼續處於史上最高水平。

據洛杉磯港的資料顯示，碼頭大約有4成貨櫃已滯留至少 9 天。疫情爆發前，用於貨車的貨櫃平均停留4天、鐵路則2天。

【供應鏈危機】Estee Lauder提前準備免堵塞　大部分節日產品已運往零售商

責任編輯：葉泳珊

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