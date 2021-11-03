▲ 【雙11】官媒：「微信屏蔽淘寶購物車」上熱搜 「超大平台應當有超大格局」

「雙11」活動剛開始不久，內地官媒《經濟日報》就以「微信屏蔽淘寶購物車上熱搜 APP何苦『為難』APP」為題發表評論文章，直指阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 兩大平台。文章指，兩大互聯網平台的互聯互通沒有太大阻礙，而超大平台應當有超大格局，目前還需要一些互惠互利的措施，比如流量互換、收取佣金等，幫助APP打開「心結」。

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淘寶購物車被中國最大的互聯網社交平台手動「熄火」

文章稱，淘寶購物車分享到微信只有一串亂碼，有的用戶還發現微信裡連複製鍵都消失了，反映淘寶購物車被中國最大的互聯網社交平台手動「熄火」了。

在互聯網平台互聯互通政策出台後的第一個「雙11」，他們真正關注的，其實是互聯互通該如何推進，例如支付寶能給微信發紅包嗎？百度能搜索微信公眾號的內容嗎？淘寶能購買拼多多和京東的商品嗎？目前在技術角度，互聯互通沒有太大阻礙，搜狗可以搜索微信公眾號，抖音可以喚起京東、淘寶，通過某些APP轉發，微信裡甚至現在就能直接喚起淘寶。

兩大互聯網平台應用好中國大市場

《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》中，強調超大型平台要承擔的責任中，排在最前面的就是落實公平競爭示範、平等治理與開放生態，要求超大型平台在符合安全以及相關主體權益保障的前提下，推動其提供的服務與其他平台經營者提供的服務具有互操作性；沒有正當合理理由，應當為其他平台和用戶提供便利。

文章又要求兩大互聯網平台可以換個角度想，用好中國大市場，用好技術的力量，用好商業夥伴的存量，當一個個來自中國的企業紛紛成為全球某個領域的龍頭，「大家的臉上都有光，大家的股價才會漲」。

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