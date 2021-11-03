【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股再失二萬五千點關，在美國聯儲局議息結果之後，港股勢頭如何走？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 今日港股市況速報 繼續弱勢

02：08 - 美國今晩公布議息結果值得關注

05：44 - 中港兩地股市忌失關鍵位

09：35 - 觀眾問股：快手 （01024） 109.1元有貨走勢點睇

14：41 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 沒有貨可以買入嗎

17：28 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153元買入點睇

20：57 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 現價可以買嗎

23：18 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 應沽還是留

25：43 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 走勢點睇

27：20 - 港股收市速報及後市分析

30：36 - 股票推介：中國旺旺 （00151）

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港股維持弱勢，於25000點水平拉鋸，恒指全日跌74點，收報25024點，大市總成交1,198億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，早段升市，體育用品股為功臣，李寧 （02331） 升6.7%至87.3元；部分新經濟股亦造好，美團 （03690） 升2.2%至277元。惟友邦 （01299） 受壓，跌2.4%至86.05元，瑞聲 （02018） 跌3.8%至31.9元，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%至160.6元，拖累大市。

美國聯儲局今晚凌晨公布議息結果，主席鮑威爾將舉行記者會，為市場帶來重大考驗。市場不再相信儲局通脹暫時性的看法，更有意見認為，是次儲局行動無論鷹鴿，俱利淡。儲局縮減買債規模勢成定局，明年中加息機會亦大，若是次收水規模比預期大，加息步伐較預期快，則恐引發震盪。

恒指支持24827點 科指宜守6179點

美股近日連番破頂，惟在量寬快將縮減下，強勢能否持續，為當前第二大考驗。

中港股同樣面對考驗時刻。上證指數陰陽燭呈十字星，反映好友力撑，且看昨日低位3477點能否守住。恒生科指乍現「頭肩頂」形態，頭肩頂低位6179點為重要支持。而恒指重要支持為24827點及24654點，後者為黃金比率回調反彈浪0.618倍之處，若失守，恐將出現更深調整。

潛力股可留意中國旺旺 （00151） ，股價升2.3%至6.24元，走勢呈「杯與柄」形態。惟未宜急於出手，可待回落至頸位置上車，以5.6、5.7元止蝕。

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