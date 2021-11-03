【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:38 2021/11/03 分享： 港股再失二萬五千點關，在美國聯儲局議息結果之後，港股勢頭如何走？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3097814 ▲ 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（歡迎到本節目留言區即時交流） 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/02 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/01 【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/29 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/28 【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/27 【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容） 議息 孫運喜 股票 港股