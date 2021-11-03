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【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:38 2021/11/03

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港股再失二萬五千點關，在美國聯儲局議息結果之後，港股勢頭如何走？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3097814

【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（歡迎到本節目留言區即時交流）

欄名 : ET講股通

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